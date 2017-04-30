Джошуа досрочно победил Кличко

В Лондоне (Великобритания) завершился поединок между супертяжеловесами 27-летним британцем Энтони Джошуа (19-0-0, 19 KO) и 41-летним украинцем Владимиром Кличко (64-5-0, 53 KO). Кроме принадлежащего Джошуа пояса IBF на кону боя стояли вакантные титулы WBA Super и IBO.

По ходу поединка бойцы обменялись нокдаунами. Сначала Джошуа в пятом раунде отправил Кличко на настил, а уже в следующей трёхминутке на канвасе оказался британец. Решающей стала 11 трёхминутка, в которой Джошуа дважды отправил Кличко в нокдаун, а после очередной результативной атаки рефери встречи вмешался в ход боя.

Для Кличко данное поражение стало вторым кряду (в предыдущем поединке Владимир потерпел поражение от Тайсона Фьюри). Впервые в своей карьере украинец проиграл два боя подряд.

Онлайн-трансляция боя Джошуа — Кличко.

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