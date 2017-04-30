Леннокс Льюис — Владимиру Кличко: не опускай голову, брат

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис поделился впечатлениями от поединка между супертяжеловесами 27-летним британцем Энтони Джошуа (19-0-0, 19 KO) и 41-летним украинцем Владимиром Кличко (64-5-0, 53 KO).

«Роскошный бой! Поздравляю обоих: вы дали фанатам то, о чём будут говорить. Респект Джошуа, это большая победа! А Кличко нужно уважать. Сколько же мужества он показал в этом бою! Не опускай голову, брат. В этом бою было всё, что нужно фанату: первоклассное действие, высокая драма, трудности, настойчивость, уважение», — написал Льюис в своём аккаунте в «Твиттере».

Кроме принадлежащего Джошуа пояса IBF, на кону боя стояли вакантные титулы WBA Super и IBO. «Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Джошуа — Кличко.