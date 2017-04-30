Президент Украины: Кличко провёл очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир!

Президент Украины Петр Порошенко поддержал украинца Владимира Кличко после поражения в бою с британцем Энтони Джошуа.

«Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир! Спасибо за борьбу», — написал Порошенко в своём аккаунте в «Фейсбуке».

Кроме принадлежащего Джошуа пояса IBF, на кону боя стояли вакантные титулы WBA Super и IBO. Решающей стала 11 трёхминутка, в которой Джошуа дважды отправил Кличко в нокдаун, а после очередной результативной атаки рефери встречи вмешался в ход боя. «Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Джошуа — Кличко.