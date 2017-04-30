Уайлдер: хочу заполучить пояса Джошуа и объединить все титулы

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер после поединка, в котором Энтони Джошуа победил Владимира Кличко и стал обладателем титулов по версии IBF, WBA и IBO, заявил, что хотел бы провести бой с британцем и объединить все пояса в тяжёлом весе.

«Как я и говорил раньше, важно объединить титулы. Я хочу добиться этого и заполучить все остальные пояса. В конце года должен быть супер-бой. Победитель забирает всё и становится лучшим на планете», — приводит слова Уайлдера Sky Sports.

Ранее боксёр уже заявлял о своем желании до конца этого года встретиться на ринге с победителем боя между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко.

«Я надеюсь на тот бой. Но многие люди вовлечены в это, не всё зависит лишь от меня. Ели бы всё решал только я, то я был бы уверен на 1000%, что это произойдёт. Я уверен, что являюсь лучшим в этом дивизионе. Я уверен, что должен объединить в своих руках чемпионские пояса. Я также уверен, что завершу карьеру непобеждённым. Я просто жду своего часа», — говорил Уайлдер.