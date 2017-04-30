Паркер: мне нужно распланировать поединок с Джошуа

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер (22-0, 18 КО), прокомментировал итог боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, в котором британец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

«Это было классное зрелище. Я смотрел поединок с большим волнением и анализировал, что бы я делал в бою против Кличко или Джошуа. Было здорово видеть, как Энтони, пройдя сквозь трудности, вернулся в борьбу и не только отстоял титул, но и завоевал другие пояса.

Я чувствую, что я должен буду с ним встретиться, так что мне нужно сесть и распланировать такой поединок. Джошуа и его команде предстоит подумать над тем, что они делают правильно, а в чём совершают ошибки. Ему есть над чем работать, впрочем, как и мне.

Что касается Кличко, то он выглядел здорово. В свои 41 он показал отличную форму, у него ещё много сил. Мне казалось, что это может быть его день, но победил сильнейший», — приводит слова Паркера BoxingScene.