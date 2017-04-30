Джошуа выигрывал у Кличко на момент остановки боя

В ночь с субботы на воскресенье Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) одержал победу техническим нокаутом над Владимиром Кличко (64-5, 53 КО), таким образом не только защитив титул чемпиона мира по версии IBF, но и завоевав пояса WBA Super и IBO. Бой был остановлен в 11-м раунде, после того как украинец побывал в двух нокдаунах и очередной затяжной атаки Джошуа.

Как сообщает издание The Sun, на момент остановки поединка, Энтони Джошуа выигрывал и по очкам. По мнению двух судей британец вёл со счётом 96:93 и 95:93, ещё один судья отдавал предпочтение Владимиру Кличко — 95:93.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию встречи Владимира Кличко и Энтони Джошуа.