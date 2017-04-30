Беллью: Джошуа заменил Мейвезера и стал новым королём бокса

Почётный чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью (29-2-1, 19 КО), прокомментировал успех своего соотечественника Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) в бою против Владимира Кличко (64-5, 53 КО), заявив, что британец стал новым королём бокса.

«Джошуа был вовлечён в игры разума Кличко, но знаете что? Сегодня мы получили ответы на все вопросы. Энтони Джошуа — настоящий чемпион. Он поднялся, преодолел трудности и нашёл способ сделать свою работу.

Только что он заменил Флойда Мейвезера и стал новым королём бокса. Он показал всем, чего он стоит, в городе появился новый шериф», — приводит слова Беллью BoxingScene.