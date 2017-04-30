Фьюри принял вызов Джошуа: Энтони, ты мечта для боксёров

Экс чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) ответил на выпад действующего чемпиона по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), который сразу после завершения встречи с Владимиром Кличко (64-5, 53 КО) пригласил первого провести бой.

«Вызов принят. Мы дадим миру лучший поединок за последние 500 лет. Я поиграю с тобой, ты — мечта для боксёра», — написал Фьюри на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что Фьюри не появлялся на ринге с ноября 2015 года, когда одержал победу над Владимиром Кличко.