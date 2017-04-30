Манува и Хэй могут провести бой в андеркарте боя Мейвезер — Макгрегор

Боец UFC Джимми Манува рассказал, что обсудил с экс чемпионом мира по боксу в двух весовых категориях Дэвидом Хэем детали их возможного поединка, а глава UFC Дэна Уайт остался доволен потенциальными доходами от подобного боя.

«Я думаю, это был бы отличный бой. У Хэя есть большое имя в боксе. Он хочет драться со мной. Это будет большое событие для Англии и всего мира спорта. Я хочу перейти в бокс и нокаутировать кого-то с громким именем. Наш бой станет отличным событием для всего мира единоборств.

Я общался с Дэвидом Хэем и Дэной Уайтом. Глава UFC остался доволен цифрами, которые может принести такой бой. Есть вариант, что мы встретимся в андеркарте боя Мейвезер — Макгрегор, но мы и сами известные люди, чтобы устроить отдельное шоу.

Сейчас Хэй проходит реабилитацию после травмы. Если Мейвезер и Макгрегор встретятся в сентябре, то Дэвид не успеет восстановиться. Я предполагаю выйти на ринг в ноябре или декабре", — приводит слова Манувы Bjpenn.