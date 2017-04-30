Фроч: нокдаун от Кличко сделал Джошуа ещё лучше

Экс чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч прокомментировал победу Энтони Джошуа над Владимиром Кличко, заявив, что своим выступлением британец ответил на многочисленные вопросы.

«Мы получили ответы на все вопросы, которые задавались до боя. То, что сделал Джошуа — почти невозможно, но он сделал это. Все эти тренировки, спарринги, вся эта боль — это стоило того. Он сверг с трона, пусть и возрастного, но общепризнанного короля. То что Джошуа побывал в нокдауне, вне всяких сомнений, сделало его ещё сильнее.

Мы говорим о супертяжёлом весе, где всё может решить один удар, но он всё преодолел, и показал, что он куда лучше, чем от него ожидали. Победить Кличко — сложно, а сделать это после такого нокдауна — просто удивительно. Теперь будем ждать следующий этап карьеры Джошуа", — приводит слова Фроча Sky Sports.