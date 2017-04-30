Джошуа: понял, что могу нокаутировать любого

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа рассказал, что вынес из победы над Владимиром Кличко техническим нокаутом.

«Воспоминания и опыт длятся вечно, а пояса медленно исчезнут, когда всё будет закончено. Опыт, который я приобрёл, важнее поясов.

Я понял, что могу нокаутировать любого. Если продолжу прибавлять в том, что делаю хорошо, смогу нокаутировать кого угодно. Попасть в нокдаун, быть потрясённым, потрясти кого-то и завести в чемпионские раунды, в которых я не бывал — ради этого все тренировки", — цитирует Джошуа Boxing Scene.