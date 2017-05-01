Вит. Кличко: в политике достаточно и одного брата

Почётный и «вечный» чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не хотел бы видеть младшего брата в политике, после того как тот решит завершить карьеру. Об этом Виталий Кличко рассказал сразу после поединка Энтони Джошуа — Владимир Кличко.

«Политика — грязное дело. Я всегда поддерживаю Владимира, но, думаю, одного брата в политике будет достаточно», — приводит слова Кличко-старшего Ringside24.

После завершения карьеры в 2012 году Виталий Кличко был избран депутатом украинского парламента, в 2014-м он победил на выборах мэра Киева.