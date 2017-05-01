Уайлдер: Джошуа, я иду за тобой

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер дал понять, что нацелен на объединительный бой с обладателем поясов IBF, IBO и WBA Super Энтони Джошуа из Великобритании.

«Всё идёт по плану. Я вижу, что тебе, Энтони Джошуа, не слишком комфортно. Я иду за тобой», — написал Уайлдер в своём «твиттере».

29 апреля в Лондоне Джошуа одержал досрочную победу над украинским супертяжеловесом Владимиром Кличко, успешно защитив титул IBF и пополнив свою коллекцию поясами IBO и WBA Super.