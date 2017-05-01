Бенсон Хендерсон намерен возобновить бои в Bellator в конце лета

Боец Bellator Бенсон Хендерсон нацелился на возвращение в рейдж в конце лета. На данный момент он восстанавливается после серьёзной операции на колене. Проблемы с коленом у бойца возникли ещё до боя с Андреем Корешковым, который состоялся в апреле прошлого года.

«На самом деле травма случилась за два месяца до боя с Андреем Корешковым. Но я не чувствую, что она повлияла на моё выступление. Я не оправдываюсь. Я мог с этим справляться и готовился так, как хотел к моим боям. Но к бою с Чендлером ситуация становилась всё хуже и хуже.

Перед боем с Чендлером у меня не получилось того тренировочного лагеря, какой бы я хотел провести. Мне стало труднее делать то, что я хотел. Никаких оправданий за исход поединков. Но мне стало тяжело продолжать выступать на высоком уровне. И я понял, что пришло время операции.

Я перенёс операцию 19 декабря. Так что моя реабилитация началась в начале года. Если я смогу, то вернусь до 9 сентября. Не хочу форсировать события, но быть может смогу вернуться в конце июля — начале августа», — цитирует Хендерсона MMAJunkie.