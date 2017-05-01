Мейвезер-старший: забудьте про Флойда-младшего, я отделаю Макгрегора

Флойд Мейвезер-старший, отец 12-кратного чемпиона мира Флойда Мейвезера-младшего, заявил, что готов сразиться с Конором Макгрегором вместо своего сына.

«Он не хочет этого боя. Флойд его наизнанку вывернет. Конор плохо выглядит на ринге, он уже показал лучшее, на что способен. Он только болтает! Я уже говорил людям с телевидения: забудьте про Флойда. Оставим его в стороне, мне 64 года, и я надеру Конору зад. Выбью из него всю дурь в любое удобное ему время», — приводит слова Мейвезера-старшего MMA Fighting.