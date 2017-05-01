Сын Эвандера Холифилда арестован за хранение наркотиков

Элайя Холифилд, сын бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Эвандера Холифилда, был арестован по обвинению в хранении наркотиков. Полиция университета штата Джорджия арестовала Холифилда-младшего 1 мая. Его обвиняют в хранении марихуаны и предметов, связанных с употреблением наркотических веществ. Вскоре он был выпущен под залог.

Холифилд выступает за университетскую команду по американскому футболу. По правилам штата он будет отстранён от выступления на одну игру за первое нарушение, сообщает High Times.