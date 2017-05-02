Головкин не придёт на бой Альвареса с Чавесом-младшим

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин не намерен посещать бой чемпиона WBO в первой средней категории Сауля Альвареса с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Головкин также не присутствовал на прошлом поединке Альвареса с Лиамом Смитом. До этого он посетил бой мексиканца с Амиром Ханом, и после победы Альварес вызвал его на ринг.

Головкин и Альварес планируют провести поединок в этом году. Предполагается, что он состоится в сентябре, однако контракт на бой до сих пор не подписан.