Зимин: Поветкин способен побить Джошуа

Бывший тренер Александра Поветкина Александр Зимин считает, что у российского боксёра есть всё необходимое, чтобы победить чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа.

29 апреля в Лондоне Джошуа одержал досрочную победу над Владимиром Кличко.

«Саша Поветкин может составить серьёзную конкуренцию Джошуа и победить его, потому что у него также ударная манера ведения боя. Он более опытен, также сдваиваит и страивает удары, а средняя дистанция для атаки — его любимая. У него есть хорошие шансы добиться успеха в бою с Джошуа, несмотря на превосходство британца в габаритах.

Но всё зависит от его скоростно-силовой подготовки и выносливости. Он один из первых наших боксёров в тяжёлом весе, который показал сдвоенные-строенные комбинации, приводящие в итоге, после наслаивания ударов, к нокауту, но по очкам он не выиграет», — приводит слова Зимина «Р-Спорт».