Хирн: до боя Джошуа с Фьюри далеко, это точно не следующий поединок Энтони

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA британца Энтони Джошуа, считает маловероятным бой с Тайсоном Фьюри в ближайшем будущем.

После победы Джошуа в недавнем поединке над Владимиром Кличко Фьюри изъявил желание сразиться со своим соотечественником. Однако на данный момент у него даже нет боксёрской лицензии.

«Мы очень хотим этого боя, потому что Джошуа думает, что одержит в нём комфортную победу. Это большой бой. Однако мы можем фокусироваться лишь на карьере Джошуа.

Бой с Фьюри очень далёк. На данный момент Фьюри находится в ужасном физическом состоянии. У него нет лицензии, и он находится под расследованием за проваленный допинг-тест. Я больше чем кто-либо хотел бы этого боя, но до него далеко. Это не будет следующим поединком. Потому что он не будет к нему готов», — цитирует Хирна Talk Sport.