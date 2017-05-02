Заб Джуда избежал тюремного заключения по обвинению в домашнем насилии

Бывший чемпион мира в двух весовых категорияхЗаб Джуда (43-9, 30 KO) избежал заключения под стражу по делу о бытовом насилии, однако впредь ему необходимо не допускать дальнейших проступков в течение испытательного срока.

39-летний боксёр был арестован в июле прошлого года, после того как напал на свою жену, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Джуда был приговорён к 90-дневному условному сроку. По сути это означает, что он не окажется за решёткой, если пройдёт шестимесячный курс консультаций по вопросам насилия в семье, а также проведёт 48 часов общественных работ и выплатит небольшой штраф, сообщает TMZ.