Максим Грабович сразится с Китом Джонсоном на турнире M-1 Challenge 78

Российский боец смешанного стиля Максим Грабович (5-3), выступающий в категории полусреднего веса, проведёт свой следующий поединок против американца Кита Джонсона (11-3), который является победителем турниров Titan FC. Встреча этих бойцов состоится 26 мая в Оренбурге на турнире M-1 Challenge 78.

«Максим Грабович провёл на турнирах M-1 Challenge 4 боя, и все они были невероятно зрелищными. Победы на Штефаном Ларишем, Адамом Эльмурзиевым и Данилой Приказой позволили Максиму стать одним из главных претендентов на титульный бой и получить шанс сразиться за пояс. Бой против Алексея Кунченко продлился все пять раундов, и, несмотря на поражение, Максим удостоился признания от зрителей и специалистов за упорное противостояние с непобедимым чемпионом. Сейчас ему предоставляется возможность испытать свои силы в новом поединке с непростым соперником», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.