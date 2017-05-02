Матиссе нацелился на поединок с Пакьяо

Аргентинский боец Лукас Матиссе, которому 6 мая в Лас-Вегасе предстоит провести дебютный бой во втором полусреднем весе, надеется в будущем заполучить поединок с Мэнни Пакьяо. Ближайшим соперником Матиссе будет американец Эммануэль Тейлор.

«Перед моими последними четырьмя поединками мне было тяжело уложиться в лимит категории первого полусреднего веса.

Во втором полусреднем весе намного больше интересных соперников, включая Мэнни Пакьяо… Я просто хочу сказать, что если он в какой-то момент будет испытывать трудности с поиском соперника, то пусть просто позвонит мне. И я буду готов сразиться с ним», — приводит слова Матиссе BoxingScene.