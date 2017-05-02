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Афонин выйдет на ринг в андеркарде боя Кудряшов — Дуродола

2 мая 2017, вторник. 17:05. Бокс

Перспективный российский супертяжеловес Андрей Афонин проведёт свой следующий поединок 3 июня в Ростове-на-Дону. Бой с его участием состоится в рамках турнира, главным событием которого станет матч-реванш между российским нокаутёром Дмитрием Кудряшовым и Оланреваджу Дуродолой. Оппонент Афонина станет известен позже, сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса», которая занимается продвижением российского боксёра.

Бронзовый призёр чемпионата России 2015 года Андрей Афонин дебютировал на профессиональном ринге в декабре прошлого года в Москве, нокаутировав во втором раунде опытного аргентинца Эмилио Сарате. В своём втором бою на профессиональном ринге, который состоялся 5 апреля, Андрей нокаутировал 26-летнего Торнике Пуричамиашвили (9-4-0, 5 КО) из Грузии.

Источник: Официальный сайт промоутерской компании "Мир бокса" Сообщить об ошибке
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Дмитрий Кудряшов
Новости. Бокс
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