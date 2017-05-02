Хирн: вы увидите бои Джошуа в США, Африке, а также на Дальнем и Ближнем Востоке

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа, дал понять, что его подопечный планирует быть звездой не только в Великобритании, но и намерен завоевать рынки дальнего зарубежья.

«То, что сделал Джошуа, — грандиозно для спорта и огромное событие для него, и это только начало. Он станет самой большой звездой спорта в Британии. Ближайшие 8-10 лет он намерен выступать, но пока мы будем проводить по два боя в год, так как это чемпионские бои и тренировочные лагеря очень продолжительны.

Это — мировое чемпионство в супертяжёлом весе, и у нас есть шансы сохранить его здесь на долгие годы, но также мы хотим преодолеть границы. Мы хотим завоевать новые рынки. Вы увидите бои Джошуа в США, Африке, а также на Дальнем и Ближнем Востоке", — приводит слова Хирна Worldboxingnews.