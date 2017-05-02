Чавес: я уже близок к нужному весу

Мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший, заявил, что уже практически подошёл к нужному весу в преддверии поединка с Саулем Альваресом.

«Я уже близок к необходимому весу. Я соблюдаю все рекомендации и диету. Это не так-то просто, но я сосредоточен на задаче сделать вес, и я сделаю всё, что нужно. Раньше я уже гонял вес, так что рассматриваю это как очередной раз.

Я никогда не чувствовал, что вес в 164,5 фунта недостижим для меня, просто это требует большой работы и труда", — приводит слова Чавеса-младшего BoxingScene.

Бой между Саулем Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим пройдёт в промежуточном весе (до 74,6 кг). Поединок станет главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе 6 мая.