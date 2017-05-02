Андерсон Силва завершит карьеру, если UFC не даст ему титульный бой

Экс-чемпион UFC Андерсон Силва поставил ультиматум руководству UFC — либо он получит титульный бой, либо завершит карьеру.

«Я никогда не говорил о том, как плоха ситуация в UFC. Но с меня довольно, я дрался много лет, и я устал. У меня есть своё наследие и своя история. Я очень расстроен тем, что снова не смогу выступить в Бразилии. Не моя вина в том, что Гастелум провалил допинг-тест, но что будет с теми, кто купил билеты на шоу? Что будет с теми, кто заплатил, чтобы увидеть меня в Бразилии? Это происходит во второй раз, и я устал.

Я готов подраться там с Ромеро, я его уважаю, он отличный боец, но почему он должен ехать в Бразилию просто так? Если UFC не даст мне бой за титул временного чемпиона — с меня хватит, я уйду и буду проводить время с моей семьёй", — приводит слова Силвы Sherdog.