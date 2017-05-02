Альварес: я не уважаю Чавеса, он позорит Мексику

Сауль Альварес (48-1-1, 34 КО) заявил, что не испытывает уважения к своему следующему сопернику Хулио Сезару Чавесу-младшему (50-2-1, 32 КО).

«Я не могу уважать его в спорте. Потому что, на мой взгляд, он не сделал ничего. Он позорит свою страну тем, что делает со своей карьерой. Он сделал много таких вещей, которым не место в спорте. Так что я не могу уважать таких спортсменов, как он, и это правда. Он никогда не представлял Мексику достойно», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Бой между Саулем Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим состоится 6 мая в Лас-Вегасе.