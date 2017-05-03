Кохану: в бою с Паркером изменю историю Румынии

Претендент на пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBO Разван Кохану (16-2, 9 КО) с оптимизмом смотрит на бой с действующим чемпионом Джозефом Паркером (22-0, 18 КО), надеясь войти в историю своей страны как первый чемпион мира в супертяжёлом весе из Румынии.

«Я не испытываю никакого давления, потому что мне нечего терять. Я принял бой, чтобы развлечься, и наш поединок куда лучше, чем Паркер — Фьюри. Я знаю о Паркере гораздо больше, чем он обо мне. Мы работали с ним в спарринге, когда он готовился к бою с Фьюри и Димитренко, и он работал на все обороты, а я веселился.

Спарринги с ним были кое-каким опытом, но я не узнал почти ничего нового. Гораздо полезнее было работать с Поветкиным. После спарринга с ним я понял, чего стою. Когда мне предложили бой с Паркером, я сразу согласился. Любой боксёр ждёт такого всю жизнь.

В Румынии об этом бое написано почти в каждой газете, и я изменю историю страны, став первым чемпионом мира в супертяжёлом весе из Румынии", — приводит слова Кохану Fightnews.

Поединок между Джозефом Паркером и Разваном Кохану состоится 6 мая в новозеландском Окленде.