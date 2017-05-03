Магомедшарипов стал бойцом UFC

Российский боец MMA Забит Магомедшарипов подписал контракт с UFC, сообщает MMA Fighting.

В настоящее время Магомедшарипов тренируется в Нью-Джерси. Последние 8 поединков на профессиональном ринге он завершил победой. Пока неизвестно, когда именно 26-летний Магомедшарипов дебютирует в бою под эгидой UFC, однако ожидается, что это произойдёт в ближайшее время.

Магомедшарипов является победителем Гран-При ACB в полулёгком весе.

Ранее ещё один российский боец, Рашид Магомедов, сказал, что не знает, предложит ли UFC ему новый контракт.