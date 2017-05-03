Иван Редкач потерпел поражение от Арджениса Мендеса

2 мая в Студио-Сити (штат Калифорния, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок в лёгком весе между бывшим чемпионом мира по версии IBF доминиканцем Ардженисом Мендесом (24-5-1, 12 КО) и украинцем Иваном Редкачем (20-3-1, 16 КО). Бой продлился все отведённые на него 10 раундов и завершился победой Мендеса раздельным решением судей. Двое боковых судей зафиксировали победу доминиканца со счётом 96:93 и 95:94, тогда как третий отдал победу украинцу со счётом 95:94.