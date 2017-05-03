Альварес: когда буду драться с Головкиным, титула WBC на кону не будет

Мексиканский боксёр Сауль Альварес продолжил идти на конфронтацию с Всемирным боксёрским советом (WBC), сказав, что чемпионский пояс этой организации не будет стоять на кону в его бою сГеннадием Головкиным (владеет титулами чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC), если таковой произойдёт.

Ранее Альварес отказался от того, чтобы в бою с Хулио Сезаром Чавесом-младшим на кону стоял особый пояс WBC.

«Когда я оставил титул WBC вакантным, они сказали, что я отдал его Головкину. У меня было много дел, когда они дали мне 15 дней на то, чтобы определиться с боем. У меня была судебная тяжба в Майами. Они говорили, что я испугался Головкина или что-то в этом роде. Я никого не боюсь.

Если этот бой состоится, то пройдёт без WBC. Бой будет за все другие титулы, но без них. Почему? Из-за того, как они относились ко мне. Почему они предъявляли все эти требования, когда знали, что я был занят этим судебным разбирательством на тот момент?» — цитирует Альвареса BoxingScene.