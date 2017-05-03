Президент WBC не стал ввязываться в полемику с Альваресом

Президент WBC Маурисио Сулейман не стал ввязываться в словесную перепалку с Саулем Альваресом, который ранее пошёл на конфронтацию с WBC.

«Когда я прибыл в Лас-Вегас, то был осведомлён о заявлениях Альвареса. Саулю следует сосредоточиться на предстоящем бое и уважении и боксу и Мексике. Я не считаю целесообразным ввязываться в полемику, которая может навредить большому бою между двумя мексиканцами.

Единственное, что получил Альварес от WBC, — это дружба и безусловная поддержка. Единственное намерение — продвигать Мексику и её культуру», — приводит слова Сулеймана BoxingScene.