Бой Джошуа — Кличко собрал рекордное количество телепросмотров в США

Поединок между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, состоявшийся 29 апреля в Лондоне (Великобритания), собрал рекордную телеаудиторию в США. По данным аналитического центра Nielsen Media Research, на канале Showtime в прямом эфире поединок посмотрели около 659 тыс. зрителей.

Запись поединка в трансляции канала HBO в вечернее время (прайм-тайм) посмотрели 738 тыс. зрителей ( при верхнем пределе в 890 тыс. зрителей). Среди трансляций боксёрских поединков бой Джошуа — Кличко вышел на первое место в рейтинге.

Встреча этих боксёров завершилась досрочной победой Джошуа, на кону стояли титулы IBF/IBO/WBA Super.