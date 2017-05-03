П. Фьюри: Альварес будет слишком быстр для Чавеса

Известный британский тренер Питер Фьюри считает, что Сауль Альварес одержит победу в бою с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, запланированном на 6 мая в Лас-Вегасе.

«Альварес будет слишком быстр для Чавеса. Он будет много двигаться и будет слишком агрессивным. Я полагаю, что он победит и, возможно, даже нокаутирует Чавеса, хотя победа с большим преимуществом по очкам более вероятна.

Когда дерутся двое мексиканцев, отличный бой гарантирован. И я ценю навыки Чавеса. Нет никаких сомнений, что у него есть способности, он достаточно опытен и будет готов к бою, но его карьера была слишком застойной. В этом бою ему придётся значительно прибавить.

Когда соперники стоят прямо перед Альваресом, то он наносит им ущерб, особенно ударами по корпусу. Сауль будет слишком точен. Он будет выбрасывать множество комбинаций, будет бить практически отовсюду», — цитирует Фьюри BoxingScene.