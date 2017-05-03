Чавес-младший: Альварес думает, что со мной драться легче, чем с Головкиным

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший заявил, что чемпион WBO в первом среднем весе Сауль Альварес выбрал его в соперники, так как считает лёгким вариантом.

«Он дерётся со мной потому, что думает, что со мной драться легче, чем с Головкиным. Люди критиковали его потому, что он дрался с Амиром Ханом в 155 фунтах, дрался с Лиамом Смитом в 154 фунтах. Есть Головкин и другие парни, но он подбирает себе соперников и не рискует», — приводит слова Чавеса Boxing Scene.

Чавес и Альварес сразятся 6 мая.