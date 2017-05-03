Мейвезер-младший: Макгрегор гораздо младше меня, и он жёстко бьёт

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший уважительно отозвался о Коноре Макгрегоре, с которым ведёт переговоры о бое.

«Конор Макгрегор — второе главное лицо в MMA (первым Мейвезер ранее назвал себя. — Прим. „Чемпионата“). Так что я не стану его принижать. Он вышел и сделал то, что должен был. Очевидно, что до сих пор он делал всё правильно, раз достиг, чего достиг.

Я не выступал пару лет, и мне уже 40. Я гораздо старше: мне уже 40, а ему нет и 30. Это может сыграть ключевую роль, мы не знаем. И у него тяжёлый удар. Каждый раз он побеждает соперников в стойке. Есть ли у него шансы расстроить Флойда Мейвезера? Не могу сказать, но в боксе всё возможно", — цитирует Мейвезера Boxing Scene.