Мир: как можно доверять такому человеку, как Родченков?

Боец смешанных единоборств из США Фрэнк Мир, дисквалифицированный американским антидопинговым агентством на два года за употребление запрещённых препаратов, сообщил, что не доверяет бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, который является информатором ВАДА.

«Я начал искать информацию про Родченкова и понял, что как человек он не так уж и хорош. Он сам распространял запрещённые препараты, насколько я знаю, поступал недобросовестно, а потом кардинально поменял свою точку зрения и попытался всех вокруг сдать, чтобы спасти свою шкуру. Как можно доверять такому человеку, если он просто пытается спасти себя в ситуации, когда его руки запятнаны и это стало известно? Всё это очень разочаровывает», — сказал Мир в интервью RT.