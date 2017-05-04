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Победитель ЧМ-2006 среди юниоров Яндиев получил огнестрельное ранение

4 мая 2017, четверг. 00:21. Бокс

Чемпион мира по боксу 2006 года среди юниоров Илез Яндиев получил тяжёлое ранение в результате перестрелки. По сообщениям полиции, инцидент случился возле одного из ресторанов на территории пригородного района Северной Осетии.

«2 мая в одном из ресторанов, расположенных на территории пригородного района Северной Осетии, произошёл бытовой конфликт между двумя отдыхающими, одним из которых был Илез Яндиев. В результате инцидента один из молодых людей был госпитализирован с огнестрельным ранением, злоумышленник с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудниками полиции выясняются все обстоятельстве происшествия, а также ведутся поиски второго участника конфликта», — приводит сообщение пресс-службы МВД по РСО-Алания «Газета.Ru».

Источник: Газета.Ru Сообщить об ошибке
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