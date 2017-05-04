Нэйт Диас: судьи отдали Макгрегору победу, потому что UFC так захотела

Боец UFC Нэйт Диас по-прежнему считает, что выиграл оба боя у Конора Макгрегора. В первом поединке Диас победил удушающим приёмом, а второй проиграл решением судей.

«Бой Мейвезера с Макгрегором — фальшивка. Я на это не куплюсь. Я никогда не говорил, что жду третьего боя с Конором. Я уже надрал ему зад. Это он должен хотеть боя. Он просто девчонка. А решение приняли в его пользу (Во втором бое. — Прим. «Чемпионата»), потому что UFC так захотела. Если Флойд побьёт Макгрегора — кому какое дело? Я уже его побил. В любом случае, я должен драться с победителем», — приводит слова Диаса MMA Fighting.