Семья пуэрториканского боксёра подала иск против промоутеров и врача на $ 50 млн

Семья пуэрто-риканского боксёра Ричарда Колона подала иск против промоутеров поединка, после которого тот оказался в коме, а также врача, обслуживавшего бой, на сумму $ 50 млн. Как сообщает ESPN, иск был подан в суд округа Колумбия против доктора Ричарда Эшби и сопромоутеров боя — компаний HeadBangers Boxing и DiBella Entertainment, чтобы отсудить средства для оплаты дорогостоящего лечения.

17 октября в Файрфаксе (США) Колон провёл поединок с Террело Уильямсом, который завершился победой второго после того, как рефери дисквалифицировал Колона за то, что его секунданты сняли с него перчатки после девятого раунда.

По окончании боя 23-летний боксёр страдал от головокружения и даже упал в обморок. Его срочно доставили в госпиталь Inova Fairfax, где диагностировали кровоизлияние в мозг. Колон перенёс срочную операцию, после которой пребывал в коме. Спустя 18 месяцев с момента операции пуэрториканец остаётся в вегетативном состоянии.

Семья боксёра утверждает, что доктор Эшби допустил халатность при обслуживании поединка, потому что не предпринял никаких действий, когда по ходу поединка Колон сообщил ему, что у него болит голова.