Шакур Стивенсон проведёт второй бой на профи-ринге 20 мая

Серебряный призёр Олимпиады-2016 19-летний Шакур Стивенсон проведёт свой второй поединок на профессиональном ринге 20 мая на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. На эту дату и Стивенсона запланирован бой с аргентинцем Карлосом Суаресом (6-3-2, 1 КО), который будет проходить в андеркарде поединка между Теренсом Кроуфордом и Феликсом Диасом, сообщает BoxingScene.

Шакур Стивенсон дебютировал на профессиональном ринге 22 апреля в бою с Эдгаром Берто, над которым одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде.