К. Абдусаламов: при возможности завершу бой с Лежневым досрочно

Российский боец ММА Курбанали Абдусаламов рассказал о подготовке к поединку с украинцем Андреем Лежневым, а также дал оценку своему сопернику. Встреча этих бойцов состоится 19 мая в Сочи на турнире M-1 Challenge 77.

«Я хорошо знаю Андрея. В прошлом году мы дрались в одном карде. С его тактикой я тоже знаком. Он хороший боец, сильный, выносливый. Его слабая сторона и мое преимущество – это борьба. Я занимался вольной борьбой около шести лет, потом перешёл в смешанные единоборства. У меня нет какой-то особенной стратегии на этот бой. Всё просто – выиграть. При возможности я завершу поединок досрочно нокаутом или болевым приёмом.

Я готовлюсь у себя в клубе Fighting Eagle в Махачкале. Мне помогает тренер по боксу, по вольной борьбе, много работаем в спарринге, часть тренировок проходит в формате кроссфита. Сложнее всего проходить весогонку. Выступаю в категории 66 килограммов. Предстоит согнать около 10 килограммов», — цитирует Абдусаламова Mixfight.