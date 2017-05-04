Альварес: вероятность нокаута в бою с Чавесом очень высока

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Сауль Альварес считает, что его бой с экс-чемпионом средней категории Хулио Сезаром Чавесом-младшим должен завершиться досрочно.

«Вероятность нокаута очень высока из-за наших стилей, из-за числа нокаутов на счету нас обоих. Шансы, что бой пройдёт всю дистанцию, очень малы. Но нокаут нельзя предсказать, ведь, если вы это сделаете, его не будет. Просто посмотрим, что случится в субботу ночью», — приводит слова Альвареса Boxing Scene.

Альварес и Чавес сразятся 6 мая в Лас-Вегасе.