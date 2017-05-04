Чавес: победа над Альваресом вернёт мне то, что я потерял в бою с Мартинесом

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший считает, что победа над Саулем Альваресом компенсирует ему поражение от Серхио Мартинеса.

«В этом бою я могу вернуть всё, что потерял в поединке с Мартинесом. Это новая большая возможность, и победа вернёт мне упущенное в том бою», — приводит слова Чавеса-младшего Boxing Scene.

Чавес встречался с Мартинесом в сентябре 2012 года и проиграл ему единогласным решением судей. В последнем раунде Чавес отправил соперника в нокдаун, но не смог добить его.