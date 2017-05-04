Кличко-старший хочет повторного поединка между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа

Почётный и «вечный» чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Виталий Кличко дал понять, что хотел бы увидеть повторное противостояние своего брата с действующим чемпионом мира по версиям WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа.

«Будет ли реванш Владимира с Джошуа? Я скажу одну вещь: сам бой – это десерт, а за ним стоит большая работа. Можете представить, что 25 лет вы каждый день приходите в зал и готовите себя, соблюдаете режим. Естественно, от этого устаешь. Нельзя это делать всю жизнь. Но если у Владимира будет мотивация, если он скажет себе: „Я выйду на бой, я сделаю всё, чтобы победить Джошуа, и это будет бой всей моей жизни“ – я всегда поддержу моего брата.

Моё отношение к реваншу? У меня смешанные чувства. Если выходить в ринг просто ради боя – я не хочу, чтобы был реванш. Если Володя скажет, что сделает всё, чтобы победить, я его всегда поддержу. Какое решение он ни примет, я его всегда поддержу. Если он не будет готов, я первый скажу, что я не хочу этого боя, но внутренне я за то, чтобы он вышел и расставил все точки над «і», — приводит слова Виталия Кличко сайт официального фан-клуба братьев Кличко со ссылкой на телепрограмму «Сніданок з 1+1».