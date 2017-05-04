Следующий бой Джошуа может пройти в Китае

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), заявил, что следующий поединок его подопечный может провести в Китае.

«С точки зрения заработка денег Мейвезер был феноменален. Но он никогда по-настоящему не выходил на другие рынки.

Это то, что мы хотим сделать с Энтони. Если Джошуа будет боксировать в США, его бои будут хорошо продаваться по PPV, и тогда доходы за бой могут составлять от $ 30 до 50 млн. При этом у него в запасе около 20 боёв, эта сумма гораздо больше, чем 10-15 млн, тяжело стать миллиардером, зарабатывая за бой такие деньги.

Сейчас также есть большая вероятность того, что наш следующий поединок пройдёт в Китае, мы уже ведём переговоры об этом, это огромный рынок и огромные деньги", — приводит слова Хирна The Sun.