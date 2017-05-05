Уайлдер — Кличко: уходи, сохрани своё наследие

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО), поделился впечатлениями от боя между Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и Владимиром Кличко (64-5, 53 КО), сказав, что последнему пора завершать карьеру.

«Я думаю, что Кличко нужно время, чтобы сесть и подумать, переосмыслить всё. Он должен спросить у себя, хочет ли он реванша с Джошуа. Взвесить все «за» и «против». Ему нужно сказать себе: «Мне 41 год, у меня была пауза в 18 месяцев, мне нужен был этот бой, но я проиграл нокаутом и не смог добить своего противника в нужный момент».

Когда он отпустил Джошуа в шестом раунде, я понял, что Кличко время уходить. Если бы Владимира тренировал Стюард, бой был бы окончен. Но сейчас я хочу сказать, что ситуация Кличко похожа на ту, что произошла с Коби Брайантом. Коби сказал: «Я понял, что пришло время уходить, когда не смог сделать свой любый приём».

Я обращаюсь к Владимиру и призываю его оставить бокс. Владимир, не потеряй своё наследие! Ты будущий член зала славы, ты будешь легендой, не упусти это. Очень много чемпионов потеряли это и мне было больно за них. Очень грустно видеть, когда такие бойцы продолжают боксировать и снова падают в нокаут. Потом они проводят поединки с ноунеймами, чтобы вернуть уверенность в себе. И именно так теряется наследие. Я не хочу, чтобы это произошло с Владимиром Кличко», — приводит слова Уайлдера Boxingtalk.