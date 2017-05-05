Аманда Нуньес может провести бой с Валентиной Шевченко

Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес, свой следующий поединок может провести с Валентиной Шевченко, об этом сообщает Mmafighting. Отметим, что в марте 2016 года спортсменки уже встречались, и тогда в близком бою успех праздновала Нуньес.

Для Нуньес возможный поединок с Шевченко станет уже второй защитой титула. В предыдущем бою (на турнире UFC 207) она отстояла своё звание, нокаутировав экс-чемпионку Ронду Роузи. Всего же в активе бразильянки уже пять побед кряду.

Что касается Шевченко, то в двух последних боях она поочередно победила экс-чемпионку Холли Холм и Джулианну Пенью.

Встреча Нуньес — Шевченко должна стать частью карда турнира UFC 213, который пройдёт 8 июля в Лас-Вегасе.