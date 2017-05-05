Майк Тайсон откроет именную сеть клубов по боксу и фитнесу

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон намерен открыть свою сеть клубов, совмещающих бокс и фитнес. Заведения, названные в честь боксёра, будут работать в Азии, Африке, Европе, Южной и Северной Америках. В настоящий момент идёт работа над клубами в Марокко, ОАЭ, Индии и Швейцарии. Головной штаб компании будет расположен в Лас-Вегасе, США.

«Я боюсь, когда ничего не делаю. Если я не работаю, я пугаюсь. Я работаю, радуюсь и с нетерпением жду работы», — признался Тайсон Boxing Scene.