Уайлдер: не думаю, что Тайсон Фьюри вернётся на ринг

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер не верит, что бывший чемпион WBA/WBO/IBF Тайсон Фьюри сможет вернуться на ринг.

«Мне нравится Тайсон Фьюри, но лично я не думаю, что он вернётся. Он слишком большой. Когда он что-то говорит, вы слышите, что с ним что-то не так. Мне это не нравится, я ему сочувствую», — приводит слова Уайлдера Fight Hype.

Фьюри не выступал с ноября 2015 года, имел проблемы с наркотиками и был заподозрен в употреблении допинга, а также набрал лишний вес. Тем не менее британец уверяет, что выйдет на ринг в 2017 году.